DiMartedì, sondaggio Pagnoncelli: Carlo Calenda "scala" il centrodestra, la percentuale di gradimento

Il premier Giuseppe Conte gigante tra i nani politici, Giorgia Meloni leader ormai una conferma. E Carlo Calenda clamorosa sorpresa. Il sondaggio di Pagnoncelli per DiMartedì sul gradimento dei leader politici in piena Fase 2 sembra confermare queste due sentenze.

Nella maggioranza, Conte domina con il 44%, dopo l'exploit di marzo. Alle sue spalle briciole per gli altri: il ministro della Salute Roberto Speranza (non a caso, quello con più visibilità) all'8%, il segretario Pd Nicola Zingaretti al 5%, Matteo Renzi e Luigi Di Maio al 3% e Alessandro Di Battista con un mesto 1%. Nel centrodestra, come detto, vola la leader di Fratelli d'Italia che convince il 22% degli intervistati: seguono, in uno scenario decisamente più combattuto, Matteo Salvini della Lega (14%) e Silvio Berlusconi al 12%, mentre la sorpresa è Calenda all'11%. Il leader di Azione, che in teoria fa parte del mondo del centrosinistra, sembra convincere anche sull'altra sponda.



