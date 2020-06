Giuseppe Conte, il suo partito al 14 per cento. Voci dal Pd: “chi l'ha suggerito davvero e perché"

06 giugno 2020 a

Un eventuale partito di Giuseppe Conte surclasserebbe Pd e M5s. Questo almeno stando a quanto riportato dal sondaggio di Youtrend che vede una lista del premier valere oltre il 14 per cento. Rivelazione che fa rizzare le orecchie alle forze politiche della maggioranza. E così, secondo quanto riporta Il Giornale, al Nazareno, nel Pd, fanno buon viso a cattivo gioco: i dem spiegano che i sondaggi fatti ad anni di distanza da possibili elezioni non hanno alcun valore, dicono che "quando si fa un'alleanza, vincere le elezioni conta più delle singole percentuali", e poi insinuano che quel sondaggio sia stato "suggerito" da Palazzo Chigi. Il motivo? Mettere al loro posto i grillini. "Sono loro - proseguono le fonti del quotidiano di Sallusti - a mettere in giro voci come la candidatura di Conte a sindaco di Roma o alle suppletive di novembre per un seggio al Senato, per indebolirlo".

Insomma, il protagonismo del premier fa paura alla maggioranza, tanto da respingere gli stati generali voluti da Conte. "Così gli Stati generali dell'economia rischiano di tradursi in una parata d'immagine senza contenuti veri", ha tuonato il dem Dario Franceschini in quello che è ormai un pensiero comune. E così il presidente del Consiglio non può far altro che incutere timore, mostrando che lui, da solo, vale più degli altri, anche più di quei M5s che lo hanno portato a Palazzo Chigi e che ora sono i suoi più acerrimi nemici.

