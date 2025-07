Michele Emiliano denunciava tutti? Ora vuole allungare il Tap

Parlando del progetto di decarbonizzazione dell’Ilva, il governatore ha sottolineato che «sulla questione della nave rigassificatrice non interessa dire nave-sì o nave-no». Perché «se dobbiamo realizzare i forni Dri (per il preridotto, un tipo di ferro che serve ad alimentare i forni elettrici per ottenere acciaio, ndr) servono determinati quantitativi di gas che possono essere portati lì anche dal gasdotto Tap, oppure da Viggiano in Basilicata». Non solo. Emiliano ha pure contestato una direttiva dell’Ue che punta a tutelare l’ambiente.

Per salvare l’ex Ilva serve il Tap. Dopo aver dato battaglia per anni contro il gasdotto che porta il metano azero in Italia, ora il Pd cambia idea. Il Tap s’ha da fare. Anzi da allungare. Perché la proposta lanciata dal governatore pugliese - acerrimo nemico dell’infrastruttura - Michele Emiliano prevede di portare il gas del giacimento azero di Shah Deniz a Taranto, dove sorge appunto l’ex Ilva. Insomma, si tratta di prolungare il gasdotto da San Luca (Bari) dove approda adesso, fino alla costa ionica. L’idea Emiliano l’ha lanciata mercoledì al termine dell’audizione nella Commissione 9 del Senato sul decreto legge 92/2025 (sostegno comparti produttivi).

«Ci dicono» ha aggiunto «che esiste una regola europea che impedisce il finanziamento di opere che veicolano combustibili fossili. Ma quando il combustibile fossile, come in questo caso, è di transizione, ed è finalizzato alla decarbonizzazione, quindi serve a raggiungere gli stessi obiettivi dell’Unione europea, non si capisce perché non si debba allungare il gasdotto Tap da Mesagne fino a Taranto e risolvere così il problema della nave, la quale, d’altro canto, lo comprendiamo, offre una flessibilità commerciale per chi deve acquistare il gas, molto superiore a quella di un gasdotto».

Questo mentre il secondo scenario «è legato alla possibile assenza della nave rigassificatrice: se non fosse possibile rifornire i forni a Dri con sufficiente gas, si potrebbero realizzare solo tre forni elettrici, che non garantirebbero allo stabilimento il ruolo industriale che ha oggi. In questo caso, la decarbonizzazione sarebbe comunque completata in sette anni, un tempo comunque considerevole». Il Trans Adriatic Pipeline, (Tap), che dà il nome all’opera, è entrato in funzione cinque anni fa. Lungo 878 chilometri, il Tap costituisce l’ultimo tratto del corridoio meridionale del gas, un percorso che dal giacimento azero di Shah Deniz raggiunge l’Italia, attraversando Grecia, Albania e il mar Adriatico per sfociare a San Foca, in Puglia. Attualmente trasporta 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno, una quantità destinata a raddoppiare fino a 20 miliardi entro il 2027.

La battaglia di Emiliano contro il Tap parte nel 2015, quando il governo guidato da Matteo Renzi firmò il decreto di autorizzazione del metanodotto, al fine di consentire l’apertura di una nuova rotta di approvvigionamento di gas estratto nell’area del Caspio in Italia e in Europa. Il governatore fece subito ricorso al Tar appellandosi al mancato rispetto della direttiva Seveso sugli incidenti rilevanti, e impugnando il decreto del governo che non aveva tenuto conto del parere della Regione.