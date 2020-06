Giuseppe Conte al Corsera: "Quale accerchiamento?". Massimo Franco: "Inutile provare a farglielo ammettere"

07 giugno 2020 a

Ora il premier fa anche il finto tonto. Giuseppe Conte, in un "colloquio" con il Corriere della Sera, viene subito incalzato: come va l'accerchiamento? "Quale?", risponde negando il fatto che anche in maggioranza sempre più componenti lo vorrebbero far fuori. Il suo, presidente, prosegue Massimo Franco ribadendo nei fatti la domanda. E il presunto avvocato del popolo: "Non credo. Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase. In tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione: Conte cade, Conte cade. Fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi. Ma come si vede e si vedrà, non è così", esorcizza le sue paure.

E ancora, successivamente aggiunge che "il clima è migliore di quello che sembra. E anche alcune perplessità del Pd sono rientrate". Parole avventurose, quelle di Conte, tanto che anche Massimo Franco fa noare come sia "inutile tentare di fargli ammettere che la sua iniziativa sulla ripresa economia ha spiazzato e irretito gli alleati; che la tensione non è ancora smaltita del tutto; e che magari per qualcuno sarebbe meglio rinviarla". Su tutto ciò, insomma, bocca cucita da parte di Conte. Negare, negare, negare. Anche l'evidenza. Lo dice anche il Corsera...

