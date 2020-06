Matteo Salvini, la menzogna sui fiori il poliziotto morto: "Tutte balle, lo dice pure Fanpage"

09 giugno 2020 a

Per screditare Matteo Salvini le inventano tutte. Non bastava la falsa gaffe del manifesto della Lega che ha posizionato il l'Etna a Napoli, ora gli odiatori diffondono la notizia che il leader della Lega ha sbagliato luogo di commemorazione del poliziotto Apicella. "Incredibile - commenta la pagina ufficiale della Lega su Twitter -. Per screditare Salvini si inventano pure la fake news sull'errore del luogo della commemorazione del povero Lino Apicella. Persino Fanpage, testata non certo vicina alla Lega, sottolinea che non è vero".

L'ex ministro ha infatti deposto lo scorso 5 giugno 2020 una corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella, morto nel mese di aprile a Napoli. A lanciare quella che è a tutti gli effetti una menzogna il consigliere comunale Gaetano Troncone che ha pubblicato un video dove sostiene che il leghista abbia posato i fiori nel posto sbagliato. A riportare tutta la verità però i fotografi sul posto che, ancora una volta, hanno smascherato una bugia.

