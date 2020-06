Sondaggio Ixè per Cartabianca, Giuseppe Conte: quanto vale il suo partito, pesca voti anche nel centrodestra

10 giugno 2020 a

Un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte vale il 12,1% dei voti secondo il sondaggio condotto dall’istituto Ixè per Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai3. Per ora non c’è nulla di concreto, Palazzo Chigi ha smentito le indiscrezioni della settimana scorsa, secondo cui il premier era pronto a depositare nome e simbolo della sua lista. Intanto però i sondaggi mettono alla prova il gradimento che Conte riscuoterebbe mettendosi in proprio: la metà dei suoi elettori proverrebbe dal bacino della maggioranza. Da M5S e Pd arriverebbero infatti il 6,2% dei voti, ma non va trascurato il 2% che il premier sottrarrebbe al centrodestra. Nella precedente simulazione di YouTrend per Sky Tg24, un eventuale partito di Conte era stato rilevato addirittura sopra al 14%. Cifre che probabilmente non saranno passate inosservate nelle stanze del premier, anche se il precedente di Mario Monti consiglia prudenza.

