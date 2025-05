Politica, l'ultima moda: tutti teologi

Che spasso, compagni. A sinistra ora sono tutti teologi. Lo studioso più attento a interpretare la Chiesa e il papato di Prevost è Giuseppe Conte da Volturara Appula, che invero era già uno storico, e fa niente se da premier ha confuso l’armistizio dell’8 settembre col 25 aprile e da secondo leader dell’opposizione ha affermato che «nel 2026 a Bologna c’è stato l’attentato a Matteotti». Certo, a Bologna. E sì, Matteotti morirà l’anno prossimo, prepariamoci a condannare il pelatone. Un paio d’anni fa al Senato l’ex premier aveva scambiato Matteotti per Andreotti, dunque è in miglioramento. Sennonché Conte è pure geografo: «Vi sfido»- ha detto così nel 2018 ai giornalisti - «a trovare un altro Paese europeo che ha ricevuto 688mila persone». Risposta dei giornalisti: «La Germania». Conte ha ribattuto: «Sì, ma non con gli sbarchi...». I famigerati sbarchi di massa a Monaco e Stoccarda, affacciate sul mar di Svizzera. Conte è in continuità con Di Maio: per Giggino la Russia era un Paese del Mediterraneo (chissà se lo è ancora) e il presidente cinese Xi Jinping era “Mister Ping”. Conte invece era “Giuseppi”, ma era stato Trump a chiamarlo così – il suo vec chio idolo – ed è stato sempre Donald in queste ore, involontariamente, a fare di Conte, dicevamo, perfino un teologo. Eccolo il leader dei 5Stelle che sulla Stampa ci spiega il pontificato di Leone XIV: «Sarà un Papa scomodo, come Bergoglio. Farà sfigurare gli eccessi di Trump. Prevost avrà un grosso impatto politico: sulla pace e la diplomazia si misurerà il ruolo della Chiesa nel mondo».

Conte, laurea in testi sacri conseguita sul sito dei 5Stelle, chiarisce che «il profilo di Leone XIV sembra confermare la vocazione universalistica e pluricentrica della Chiesa, la sua capacità di interpretare i segni dei tempi cogliendo le istanze delle tante periferie in cui si annidano miseria, sofferenza e angoscia». Sottolinea, il Conte, che Prevost vuole «costruire ponti», ci sono «gli eccessi di Trump» da contrastare, e se lo dice chi da premier ha firmato i “decreti sicurezza” anti-migranti disconosciuti appena fatto l’accordo col Pd – oplà, la mia poltrona resta qua – beh, sono parole che pesano. Conte è devoto di Padre Pio e adesso lo scopriamo esperto di Sant’Agostino, che «non offre un pensiero prêt-à-porter». La Stampa chiede a Conte: «Sta dicendo di riscoprire le radici cristiane?». «Mi accontenterei della fine dell’ipocrisia dei nostri governanti». I governanti attuali, si capisce. A sinistra c’è poi la teologa Rosy Bindi la quale sul Manifesto interpreta la volontà dello Spirito Santo: «Dal conclave è arrivato un chiaro segnale, oggi l’Occidente per il mondo è più un problema che una risorsa, perché sta smarrendo se stesso, i suoi valori, e questo dipende in larga parte da chi guida gli Stati Uniti». E ancora, la dem Bindi: «La scelta del nome “Leone” indica una continuità con Francesco, credo che con lui le porte della Chiesa resteranno aperte per i più fragili, non solo poveri e migranti».

Per l’ex comunista adesso in Tesla Nicola Fratoianni il Papa «ha un programma significativo». Certo, non come quello di Sinistra Italiana. Il sodale Angelo Bonelli - formazione classica alla Greta Thunberg University - prima cita l’enciclica di Francesco “Laudato si’” «che ha posto la grande questione del cambiamento climatico» (ma non dei sassi nell’Adige prosciugato da Mosè-Meloni), poi il teologo Bonelli informa che il nuovo Papa «vuole costruire ponti di pace». Qualcuno dica a Bonelli che l’ultimo Pontefice a volere ponti di guerra fu Clemente IV, ottava crociata, anno del Signore 1267.