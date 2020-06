Sondaggio Ixè per Cartabianca, Pd mai così vicino alla Lega: dalla Berlinguer sono sempre guai per Salvini

10 giugno 2020 a

I sondaggi dell’istituto Ixè per Cartabianca si confermano indigesti per la Lega di Matteo Salvini. Secondo le rilevazioni mandate in onda da Bianca Berlinguer su Rai3, il Carroccio avrebbe “solo” il 25% (-0,3 rispetto alla scorsa settimana) e il Pd sarebbe vicino come mai prima d'ora: i dem hanno guadagnato mezzo punto in sette giorni e sono saliti al 21,4%. Un sondaggio in netta controtendenza rispetto a quello Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La distanza tra la Lega e il Pd era tornata sui 7 punti, ma secondo il sondaggio Ixè si è invece assottigliata a 3,6 punti. Si conferma invece in flessione il Movimento 5 Stelle (17,2%, -0,,3), mentre è stabile Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia (14,5%, +0,1). Le cifre sono generose con Silvio Berlusconi: la sua Forza Italia viene rilevata al 7,6% (+0,2), circa un punto in più rispetto agli altri sondaggi. Profondo rosso, invece, per Matteo Renzi: pur guadagnando 0,4 rispetto alla scorsa settimana, Italia Viva è data all’1,9%.

