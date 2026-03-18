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Italia 1, Final Destination è ormai un cult dell'horror

di Klaus Davimercoledì 18 marzo 2026
Italia 1, Final Destination è ormai un cult dell'horror

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Final Destination 5)
Ennesima conferma per la notte horror di Italia 1 che col quinto capitolo della saga di Final Destination mantiene, anche grazie al sempre ottimo traino de Le Iene, una media vicina ai 300mila spettatori con punte dell’8% di share dall’una alle due e che, nelle scorse messe in onda, ha toccato anche picchi del 10%. Curioso che in un periodo come questo, funestato da guerre che già di per sé rappresentano un’attualità da film dell’orrore, si cerchi una valvola di sfogo simile.

Tuttavia il motivo è, forse, da ricercarsi nella trama di questo franchise prodotto dall’americana New Line Cinema e basato sulla sceneggiatura originale di Jeffrey Reddick: premonizioni di sciagure che poi si realizzano davvero con un destino infame al quale i protagonisti difficilmente riescono a sfuggire. Tant’è che i sopravvissuti sono condannati a essere “cacciati” dalla Morte. Nell’episodio di domenica la spettacolare caduta del ponte di New York, che ha lambito picchi dell’11%, ha ricordato la fragilità di grandi strutture di fronte all’impeto distruttivo di conflitti che non guardano in faccia a nessuno.

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Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5 CHI SALE (Super partes / Canale 5) Sup...
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