Marco Giallini, caduta e frattura? Maledizione ad Aosta: nel 2017...

Una brutta caduta, una frattura alla gamba e stop alle riprese: questa la sintesi della disavventura capitata all'attore Marco Giallini, volto della fiction Rocco Schiavone, fiore all'occhiello Rai. Un incidenteche ha anche un precedente, meno grave, accaduto nel 2017.

L’episodio delle ultime ore si è verificato ad Aosta, dove l’attore era impegnato sul set della settima stagione della serie. Secondo le prime ricostruzioni, Giallini sarebbe caduto all’esterno dell’alloggio messo a disposizione dalla produzione. L’impatto si è rivelato particolarmente violento, tanto da provocare una frattura seria alla gamba e rendere necessario un immediato trasferimento in ospedale.

L’attore è stato ricoverato al Parini, dove i medici hanno valutato fin da subito la complessità della situazione. Nel pomeriggio del 17 marzo è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico per ricomporre la frattura e favorire un recupero più rapido possibile.