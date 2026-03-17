Marco Giallini, caduta e frattura? Maledizione ad Aosta: nel 2017...

Una brutta caduta, una frattura alla gamba e stop alle riprese: questa la sintesi della disavventura capitata all'attore Marco Giallini, volto della fiction Rocco Schiavone, fiore all'occhiello Rai. Un incidenteche ha anche un precedente, meno grave, accaduto nel 2017.
L’episodio delle ultime ore si è verificato ad Aosta, dove l’attore era impegnato sul set della settima stagione della serie. Secondo le prime ricostruzioni, Giallini sarebbe caduto all’esterno dell’alloggio messo a disposizione dalla produzione. L’impatto si è rivelato particolarmente violento, tanto da provocare una frattura seria alla gamba e rendere necessario un immediato trasferimento in ospedale.
L’attore è stato ricoverato al Parini, dove i medici hanno valutato fin da subito la complessità della situazione. Nel pomeriggio del 17 marzo è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico per ricomporre la frattura e favorire un recupero più rapido possibile.
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L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul lavoro in corso: le riprese sono state sospese, considerando il ruolo centrale dell’attore, presente nella quasi totalità delle scene della fiction. Giallini interpreta infatti il vicequestore Schiavone sin dalla prima stagione, andata in onda nel 2016, diventando uno dei volti più riconoscibili della produzione Rai.
Non si tratta, peraltro, della prima volta che l’attore finisce in ospedale durante le lavorazioni in Valle d’Aosta: già nel 2017 era stato ricoverato per una ferita a una mano, episodio che però non ebbe conseguenze così rilevanti.
Resta ora da capire quale possa essere l’impatto dell’infortunio sul calendario di produzione della fiction. La nuova stagione è attesa nel corso del 2026, ma non è ancora chiaro se lo stop forzato comporterà ritardi o se la produzione riuscirà a recuperare il tempo perso nelle fasi successive.