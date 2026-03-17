Lia Quartapelle e Carlo Martelli? Il referendum scatena uno "psicodramma" di coppia

Il referendum sulla giustizia a sinistra pare destinato a spaccare coalizioni, partiti, addirittura famiglie. La fotografia perfetta del caos scatento dal voto del 22 e 23 marzo all'interno del mondo progressista è casa Martelli. Da una parte, come ricorda il Giornale, l'ex ministro della Giustizia e storico esponente socialista Claudio Martelli, dall'altro sua moglie Lia Quartapelle, 39 anni in meno di lui e big del Partito democratico.

Martelli è favorevole alla riforma Nordio e all'impianto che prevede la separazione delle carriere tra accusa e organo giudicante (ha spesso ripetuto che proprio questo fosse un pallino dell'eroe antimafia Giovanni Falcone), come peraltro gran parte del mondo dem che aveva sostenuto queste tesi quando Giorgia Meloni era ancora ben lontana da Palazzo Chigi.