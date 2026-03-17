Bonelli, l'ultimo delirio contro Meloni: "Deve dire a Zelensky di smetterla"

Prendete Angeo Bonelli . Secondo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra , nonché leader di Europa Verde , "quanto sta accadendo con la metaniera russa Arctic Metagaz , alla deriva nel Canale di Sicilia a poche decine di miglia dalle nostre coste, è gravissimo. Parliamo di una nave senza equipaggio, carica di gas naturale liquefatto e carburante: una vera e propria mina vagante nel cuore del Mediterraneo, che rischia di provocare un disastro ecologico senza precedenti".

Ogni occasione è buona, a sinistra, per spalare un po' di fango su Giorgia Meloni e il governo di centrodestra. E pazienza se la coerenza rischia di andare a farsi benedire.

Da buon "ecologista", insomma, lancia l'allarme-sicurezza ambientale sulla metaniera alla deriva. Ma Bonelli è ecologista "di sinistra", e quindi non resiste alla tentazione di tirare in ballo la premier in maniera del tutto strumentale. "La presidente Meloni deve dire con fermezza a Zelensky di smetterla di bombardare petroliere nei nostri mari e non solo", attacca il sodale di Nicola Fratoianni.

"Colpire imbarcazioni cariche di combustibili fossili significa mettere a rischio interi ecosistemi marini ed è un crimine contro l'ambiente - prosegue Bonelli, tonante -. Un'eventuale esplosione o fuoriuscita di combustibile dalla metaniera russa colpita da droni, avrebbe effetti devastanti su un ecosistema fragile e protetto come quello prossimo alle isole Pelagie. Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto sia pericoloso continuare a dipendere dalle fonti fossili e dal loro trasporto via mare".