Alessandro Sallusti a Stasera Italia: "Perché mai le opposizioni dovrebbero collaborare con Conte contro gli interessi dei propri elettori?"

"Le opposizioni dovrebbero collaborare per il bene del Paese?". Alessandro Sallusti, in collegamento con Stasera Italia, fa un balzo sulla sedia e ribalta il punto di vista di Giuseppe Conte e del governo. "A parte che risulta che abbiano provato a collaborare - puntualizza il direttore del Giornale -, ma perché mai dovrebbero farlo contro l'interesse dei propri elettori? Gliel'hanno detto in tutte le salse".

"Faccio solo un esempio che forse è anche il più piccolo - conclude Sallusti -: il centrodestra chiedeva con tutte le forze di non rendere marginali negli aiuti le Partite Iva, che sono lo zoccolo elettorale del centrodestra. Ecco, le Partite Iva sono state dimenticate".

