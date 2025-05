Fabio Fazio? "Cosa impone ai suoi ospiti": svelato il metodo

In televisione, niente come Che tempo che fa e nessuno come Fabio Fazio incarnano l'apoteosi dell'ideologia woke. Perbenismo di sinistra, censura pregiudiziale a tutto ciò che sta dall'altra parte (politica), politicamente corretto come filosofia di vita. Fazio ne era un esempio già ai tempi della Rai e l'approdo sul Canale Nove ha addirittura rafforzato questa immagine, avendolo sbrigliato dagli obblighi di pluralismo (già molto tenui, per la verità) a cui sulla carta lo obbligava la tv di Stato.

Sul Fatto quotidiano la penna acuminata di Nanni Delbecchi mette in luce una parte in apparenza marginale di questo suo impero, ma proprio per questo significativa: l'acqua minerale.

"In epoca woke addio superalcolici e tappeto rosso, un po' occulto e un po' no, alle acque minerali, che conquistano territori ambiti più di Putin". Il riferimento è al contratto commerciale tra CTCF e la San Benedetto Millennium Water, peraltro già partner di MasterChef. "L'eccellenza incontra l'intrattenimento - spiega un comunicato del sito acquedilusso.it -. Una partnership ufficiale che porta sul celebre tavolo di Fabio Fazio l'esclusività di un'acqua minerale unica, perfettamente in sintonia con l'atmosfera del programma".