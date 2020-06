Elsa Fornero a L'aria che tira: questo governo fa schifo, ma se l'alternativa è Salvini... Tutta la sua supponenza

12 giugno 2020 a

La sintesi del pensiero di Elsa Fornero? Permettetecela: questo governo fa schifo ma dato che l'alternativa sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni va bene così. La solita supponenza, a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, dove il fu ministro delle Lacrime pontifica su coronavirus e ripresa: "Direi che questo governo è l'unico possibile, anche se debole nell'affrontare i problemi post Covid. In politica bisogna fare poco con la legna che si ha", premette. E ancora, la Fornero aggiunge: "Che questo sia il governo giusto per affrontare l'emergenza è lecito dubitarne". Eppure, "considerate l'indisponibilità e la mancanza di idee concrete da parte dell'opposizione, in politica - ribadisce - si deve fare poco con la legna che si ha", conclude.

