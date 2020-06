Stati generali, Pier Ferdinando Casini su Giuseppe Conte: "Tranquillo fino alle regionali, poi dipende dai risultati economici"

12 giugno 2020 a

a

a

“Francamente ho qualche dubbio, ma mi auguro di essere smentito dai fatti e che servano a qualcosa”. Quella vecchia volpe di Pier Ferdinando Casini non lo dice ma sa bene che gli Stati generali voluti da Giuseppe Conte rischiano di fare tanto fumo e niente arrosto. In dieci lunghi giorni a Villa Pamphilj si ricercheranno le risposte alla crisi economica e social dell’Italia, tra l’altro alla presenza di ospiti di primo grido. “Spero che non esca il solito decalogo delle buone intenzioni - ha dichiarato il senatore in un’intervista ad affaritaliani.it - ma che escano le proposte sconvolgenti che tutti noi ci aspettiamo. Non vorrei che vada a finire come è stato con il documento messo a punto da Colao…”.

"Belle le schede di Colao ma è troppo". Conte mai così in basso, silurato pure da Prodi: gli Stati generali sono già un fiasco

Secondo Casini gli Stati generali rientrano nello “spazio temporale” che il premier Conte ha a disposizione fino alle elezioni regionali per poter dare risposte al paese e governare con “relativa tranquillità”. “In questo momento nessuno ha voglia di crisi di governo”, ha assicurato il senatore, che però è perfettamente consapevole del fatto che a settembre lo scenario potrebbe rapidamente mutare: “Questa tranquillità è limitata ed è soprattutto direttamente proporzionale ai risultati in termini economici”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.