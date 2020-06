Matteo Salvini sull'imbrattamento della statua di Montanelli: "Cretinismo radical chic, servono taser"

15 giugno 2020 a

L'imbrattamento della statua di Indro Montanelli va oltre ogni tipo di indecenza. A urlare la sua indignazione è Matteo Salvini che definisce così quanto sta accadendo:" Imbrattare le statue di Montanelli o Cristoforo Colombo è cretinisimo da benpensanti e radical chic, non è antirazzismo". Ospite di Rtl 102.5 il leader della Lega rincara la dose: "Oggi scade il bando per 25mila nuove pistole elettriche. Andrebbero prese subito e date alle forze dell'ordine, che ne hanno bisogno. Potrebbero servire- aggiunge- per evitare i drammi che abbiamo visto negli Stati Uniti".

Gli Usa infatti da giorni sono messi a ferro e fuoco dopo la morte dell'afroamericano George Floyd. Una morte tragica e ingiusta per mano di un agente di polizia, ma che non giustifica la violenza e le rivolte che prendono di mira chi non c'entra con l'accaduto.

