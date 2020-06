Sondaggio di Alessandra Ghisleri: fiducia, soltanto Giorgia Meloni tiene testa all'ascesa di Giuseppe Conte

16 giugno 2020 a

Alessandra Ghisleri ha realizzato per la puntata speciale de L’aria che tira un sondaggio molto interessante sul consenso dei leader politici. “Gli elettori premiano l’uomo istituzionale - ha evidenziato la direttrice di Euromedia Research -, tutti vanno a perdere qualcosa tranne Giuseppe Conte. In realtà anche Giorgia Meloni fa registrare un segno positivo, ma lei guadagna politicamente ed è sempre stata molto alta. Mentre il premier conquista consenso rispetto allo scorso anno perché non è più oscurato dal pannello rappresentato dai due vice premier”.

Un’analisi che trova riscontro nei numeri: rispetto a giugno 2019, Conte è salito al 43,4% di gradimento (+5,5), mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono quelli che hanno subito le perdite più importanti. Il segretario della Lega aveva addirittura un consenso più alto (46,8%) di quello attuale del premier ma è sceso al 34,7%: una cifra ancora alta, ma Salvini ha perso per strada 12,1 punti complici l’addio al governo e poi l’emergenza coronavirus. Di Maio, invece, è passato dal 27,2 al 20,8%: meno 6,4 punti. Quindi l’unica ad esultare è Giorgia Meloni, che è salita al 24,1% (+2,5), mentre Matteo Renzi è addirittura scivolato sotto la doppia cifra: ha perso quasi 6 punti in un anno, assestandosi al 9,6%.

