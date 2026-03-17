Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Nicola Gratteri, l'ultimo insulto al governo: "Arrogante"

martedì 17 marzo 2026
Nicola Gratteri, l'ultimo insulto al governo: "Arrogante"

1' di lettura

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri torna ad attaccare il fronte del Sì alla Riforma Nordio. « "Questo Referendum è importante, la parola chiave del mio approccio per contrastare la riforma è stata l’arroganza» ha detto ieri Gratteri, intervistato sul palco del teatro Diana di Napoli durante l’iniziativa “Giusto dire No”.

«C’è un pacchetto che il governo blinda, va in parlamento dove non cambia una virgola. Dico io, almeno fate una finta. Per me questa si chiama arroganza del potere». «Per meno di 40 magistrati noi cambiamo 7 articoli della Costituzione» aggiunge Gratteri che assicura: «Non mi fermerò finché sarò vivo». In mattinata Gratteri aveva tirato fuori addirittura Licio Gelli: «L’ispiratore di questa riforma, cioè Berlusconi e prima ancora Licio Gelli, diceva “voglio vedere il pm con il cappello in mano davanti al giudice”».

tag
nicola gratteri

Trova le differenze Concia a Quarta Repubblica, "cosa sarebbero Gratteri e Woodcock in Germania"

Toga nella bufera Nicola Gratteri, minacce ai giornalisti: "Aprire una pratica al Csm"

La sottile linea rossa Nicola Gratteri, l'inquietante messaggio al 'Foglio': "Dopo il voto faremo i conti"

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, "ecco cosa resta alla sinistra"

Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, "ecco cosa resta alla sinistra"

Sardegna, lite a sinistra su Todde. E Conte attacca il Pd

Sardegna, lite a sinistra su Todde. E Conte attacca il Pd

La lezione di Parisi a Schlein e Conte

La lezione di Parisi a Schlein e Conte

Mario Sechi
Referendum, Meloni annienta la sinistra: "Non si può dire la verità. Se io vendo fumo, Conte è una ciminiera"

Referendum, Meloni annienta la sinistra: "Non si può dire la verità. Se io vendo fumo, Conte è una ciminiera"

Redazione