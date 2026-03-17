Nicola Gratteri, l'ultimo insulto al governo: "Arrogante"

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri torna ad attaccare il fronte del Sì alla Riforma Nordio. « "Questo Referendum è importante, la parola chiave del mio approccio per contrastare la riforma è stata l’arroganza» ha detto ieri Gratteri, intervistato sul palco del teatro Diana di Napoli durante l’iniziativa “Giusto dire No”.

«C’è un pacchetto che il governo blinda, va in parlamento dove non cambia una virgola. Dico io, almeno fate una finta. Per me questa si chiama arroganza del potere». «Per meno di 40 magistrati noi cambiamo 7 articoli della Costituzione» aggiunge Gratteri che assicura: «Non mi fermerò finché sarò vivo». In mattinata Gratteri aveva tirato fuori addirittura Licio Gelli: «L’ispiratore di questa riforma, cioè Berlusconi e prima ancora Licio Gelli, diceva “voglio vedere il pm con il cappello in mano davanti al giudice”».