Napoli, tutti in piazza dopo la Coppa Italia. Salvini contro De Luca: "Dov'era, quello del bazooka?"

Polemica per quanto accaduto a Napoli, dove la folla si è riversata in strada dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il tutto, in barba alle norme su assembramenti e distanziamento sociale per prevenire il coronavirus. Immagini sconcertanti, che diventano un caso politico con il duro attacco di Matteo Salvini a Vincenzo De Luca, il governatore della Campania che nelle lunghe settimane della pandemia ha speso parole pesantissime contro chi non rispettava le regole ma anche contro la Lombardia: "Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c'erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà", ha attaccato, sornione, il leghista intervenendo a Mattino 5.

In precedenza, le parole di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms, che ha commentato le immagini che arrivavano da Napoli ad Agorà, su Rai 3: "Sciagurati. In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove". E ancora: "Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito", ha concluso Ranieri Guerra.

