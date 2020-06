Alessandro Di Battista a Dritto e Rovescio, presa di coscienza: "Se diventassi capo politico..."

19 giugno 2020 a

Briga, attacca, si nasconde, ritorna. Insomma Alessandro Di Battista sta cercando di prendere la guida del M5s: questo l'obiettivo, per quanto cerchi di dissimularlo. E il grillino urlatore ne parla anche a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 18 giugno. E Di Battista, in una certa misura, sembra prendere atto dei suoi limiti. E afferma: "Il tema è che il M5s in questo momento deve essere rafforzato. Ma non penso che se diventassi io il capo politico, da oggi a domani, ci sia quale rafforzamento. Quello che dobbiamo fare il prima possibile è riunire tutto il M5s e definire un'agenda per uscire dal buio per i prossimi dieci anni". Insomma, anche Di Battista sa che un Di Battista capo politico non rafforzerebbe il M5s. Anzi...

