Giorgia Meloni a #Cartabianca, accusa a Conte: "Nel decreto Rilancio anche soldi per i voli aerei in business per l'expo a Dubai"

"Gli 80 miliardi autorizzati per lo scostamento di bilancio sono stati usati fino ad oggi in maniera pessima". Giorgia Meloni, in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, picchia duro sul premier Giuseppe Conte: "Nel Decreto Rilancio ci sono anche consulenze dei ministeri, bonus monopattini e 100mila euro di voli aerei in business class per l’Expo di Dubai". Dettagli? No, se una buona fetta dei lavoratori italiani rischiano di restare senza uno stipendio da settembre (senza contare i ritardi vergognosi sulla cassa integrazione).

"L’incontro con Conte? Non abbiamo ancora ricevuto un invito - prosegue la leader di Fratelli d'Italia -. Siamo stati invitati agli Stati Generali ma contestualmente tutte le nostre proposte al Decreto Rilancio venivano bocciate". Un esempio? "Io sono favorevole a una qualsiasi ipotesi di taglio delle tasse, noi abbiamo fatto decine di proposte in questo senso ma un emendamento è stato bocciato anche ieri.

Sull’ipotesi dell’Iva bisogna capire di cosa stiamo parlando. Servono misure efficaci".



