Matteo Salvini: "Sì al Mes? Ecco a quali condizioni, i due articoli che devono sparire"

No, non è questione di avere i paraocchi. La questione riguarda i pericoli - concreti e pesantissimi - che l'Italia correrebbe nel caso in cui ricorresse al Mes. Lo spiega chiaro e tondo Matteo Salvini, nel corso di una intervista concessa a Money.it, in cui si parla proprio della possibilità di far ricorso al fondo Salva Stati in un momento drammatico come questo, con il tentativo di ripartenza dopo la pandemia da coronavirus. "Il Mes? Se si tolgono i due articoli che impongono condizioni pericolose il problema ma non si pone". Insomma, se si togliesse dal novero delle possibilità il commissariamento e la Troika, anche Salvini direbbe sì. "Ma dall'Europa, ad ora, solo promesse. Soldi zero", conclude il leader della Lega.

