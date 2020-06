Giuseppe Conte, il sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica: come si spiega il calo drastico della fiducia

30 giugno 2020 a

L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro su Rete4, evidenzia un drastico calo nella fiducia in Giuseppe Conte. L’indice di gradimento del premier è rilevato al 35% ed è particolarmente basso tra i lavoratori autonomi (24%) e i precari (24%): sopra la media soltanto i pensionati (39%), categoria che comunque avverte la preoccupazione per un possibile taglio alle pensioni che potrebbe essere previsto dal piano di rientro dall’elevato debito pubblico.

Per quanto riguarda il governo sorretto da Pd e M5s, l’indice di gradimento è addirittura più basso: è stimato al 29%, e scende ancora di più tra i precari (19%) e gli autonomi (22%). Non è esaltante neanche il gradimento tra i dipendenti a tempo indeterminato (32%) e tra i disoccupati (29%), per i quali evidentemente non bastano le misure puramente assistenziali previste da questo esecutivo. A giudicare dalle cifre c’è poco da stare allegri per il premier Conte, il cui tempo a Palazzo Chigi potrebbe scadere presto senza le giuste risposte alla crisi economica scatenata dal coronavirus.

