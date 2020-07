Matteo Salvini durissimo con Lucia Azzolina: "Ora smentisce anche i plexiglass? Fermatela"

01 luglio 2020 a

Lucia Azzolina sembra far di tutto pur di tirarsi dietro critiche. Dopo le uscite su i divisori in plexiglass e la scuola a distanza, ecco che arrivano le smentite. A notare il lampante dietrofront è Matteo Salvini, che con il ministro dell'Istruzione non vanta ottimi rapporti. "Ci risiamo - cinguetta il leader della Lega sbeffeggiando la grillina in pubblica piazza -. Oggi Lucia Azzolina insiste e nega perfino i divisori in plexiglas, smentendo Lucia Azzolina che il 4 giugno scorso parlava di banchi con divisori 'per garantire maggiore sicurezza'".

Ma non è finita qui, perché poco sopra spunta il prosieguo del tweet: "Ieri sera Lucia Azzolina sosteneva che 'nessun alunno sarà cacciato da scuola', e così smentiva il ministro Lucia Azzolina che solo venerdì scorso diceva 'abbiamo al momento il 15% di studenti che dobbiamo portare fuori dagli edifici scolastici'. Fermatela!". Il tutto, ovviamente, con tanto di foto corredate di quattro Azzolina, immortalata in quattro differenti momenti, l'uno che smentisce l'altro.

