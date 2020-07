Lega incontenibile, l'ammissione del vicesegretario Gianfranco Chiarelli: "Diverse persone interessate ad aderire"

01 luglio 2020 a

a

a

Lega incontenibile. Aumentano infatti le personalità che bramano il Carroccio. L'ammissione arriva dal pugliese Gianfranco Chiarelli, vicesegretario regionale del Carroccio, già deputato e consigliere regionale. "Ci sono diverse persone che sono interessate ad aderire al progetto di Matteo Salvini - ammette in un'intervista ad Affaritaliani.it - poi tutto deve passare al vaglio del comitato regionale". Chiarelli non si tira indietro in fatto di prove e vuota il sacco sui nomi: "Mario Cito - confessa sul politico già nella Lega At6, la Lega meridionale, che nel 2013 entrò in Forza Italia - è una di quelle persone, insieme ad altre, che provengono da altri partiti del Centrodestra o da esperienze con liste civiche, che potrebbe entrare nella Lega. Comunque, ripeto, alla fine la decisione spetta al segretario regionale e, in ultima istanza, al segretario nazionale Matteo Salvini, che ha l'ultima parola su candidature e adesioni".

"Mondragone? Ecco perché a Di Maio non succede". Di Stefano, sconcerto in diretta: dove vorrebbe rinchiudere Salvini | Video

Poi il sospetto su un altro volto, quello del senatore Luigi Vitali, su cui però Chiarelli non si esprime: "A questa domanda davvero non so rispondere. Fino ad oggi - mette le mani avanti - non è mai stata all'ordine del giorno questa ipotesi. Vitali è stato il coordinatore regionale di Forza Italia e poi è passato con Giovanni Toti in Cambiamo!. Un suo ingresso nella Lega non è mai stato all'ordine del giorno, almeno finora".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.