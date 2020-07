Matteo Salvini, altri tre senatori M5s a un passo dalla Lega: Giuseppe Conte ora rischia davvero

03 luglio 2020 a

Tre senatori nel "mirino" di Matteo Salvini, dopo l'arrivo di Alessandra Riccardi. E sono altri tre i grillini: le senatrici Marinella Pacifico e Tiziana Drago e ilo loro collega di gruppo Mattia Crucioli. Tre nomi che potrebbero cambiare gli equilibri di Palazzo Madama, vista al soglia 161 sotto la quale i grillini sono scesi dopo il passaggio della Riccardi. A sostenere l'ipotesi di un passaggio è la stessa Drago "forse è il Movimento che mi vorrebbe fuori, chiedete ai vertici", racconta Repubblica in un indiscreto a firma di Carmelo Lopapa

"Sono tre malpancisti. La tecnica collaudata è l’avvicinamento da parte dei leghisti nelle rispettive commissioni di appartenenza. La 'pratica' poi passa al capogruppo (Massimiliano Romeo al Senato): un incontro, un caffè, discorsi di “prospettiva”. Infine l’aggancio finale. 'Forse è il Movimento che mi vorrebbe fuori, chiedete ai vertici', dichiara in questi giorni Tiziana Drago. Gli altri negano e smentiscono. Di certo, Matteo Salvini perde le staffe se gli si parla di campagna acquisti in stile berlusconiano: sostiene che siano gli altri a bussare alla sua porta. E a quel punto, se bussano, si apre: 'Porte aperte a donne e uomini perbene e capaci, lo stanno facendo da tutti i partiti, perché siamo seri e credibili, pronti a vincere le prossime elezioni'.

Perché dopo i mesi del lockdown adesso l’ex vicepremier è tornato nuovamente a credere di poter mandare a casa il premier Conte per arrivare alle elzioni. Anche se la notizia dell’approdo della nuova legge elettorale in aula alla Camera il 27 luglio, chissà quando al Senato, non è stato considerato un segnale del tutto incoraggiante, dal loro punto di vista". La rischiosa soglia 161 alla quale i "giallorossi" erano scesi dopo l'ultimo di una serie di passaggi alla corte di Salvini (Alessandra Riccardi ancora pochi giorni fa) è ora fragilissima.

