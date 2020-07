Gianni Cuperlo a In Onda: "Alle regionali temo che cadremo per le nostre macchinazioni". Dito contro Renzi e Calenda

08 luglio 2020 a

La sindrome di Will Coyote. Gianni Cuperlo, ospite di In Onda, non nasconde la sua preoccupazione per le prossime elezioni regionali: "Temo che il centrosinistra cada vittima delle proprie macchinazioni".

“Ho rafforzato il mio profilo istituzionale”. Pd, la resa dei conti: Bonaccini dichiara guerra a Zingaretti

L'esponente del Pd scommette su un'intesa elettorale sui territori con il Movimento 5 Stelle e punta il dito su Italia Viva e Carlo Calenda, che quella intesa la stanno sabotando: "Dicono, in quella regione il candidato non ci piace e proponiamo un'alternativa. Ma non esiste una terza alternativa, si decide tra centrosinista di nuovo conio e la destra a trazione leghista e sovranista. Non vorrei che il giorno dopo questi nostri compagni si alzassero e dicessero: avete visto che avevamo ragione noi e avete perso? Di sicuro non potranno dire abbiamo vinto, sarebbe una ben strana soddisfazione".

