Carlo Calenda su Mario Draghi e governissimo: "Adesso non c'è la consapevolezza, arriverà tra qualche mese"

L’incontro non più segreto tra Luigi Di Maio e Mario Draghi è diventato una delle principali notizie del giorno. L’indiscrezione arriva dall’Adnkronos, che è venuta a conoscenza di un vertice avvenuto lo scorso 26 giugno tra il ministro degli Esteri e l’ex presidente della Bce. Quest’ultimo è sempre molto chiacchierato a livello politico: le voci di un governissimo a sua guida si sono affievolite negli ultimi mesi, ma non si sono mai del tutto esaurite. Fonti della Farnesina hanno precisato che tra i due c’è stato uno scambio di punti di vista sulla situazione politica ed economica: “Al centro dei colloqui i dossier europei in virtù del ruolo svolto da Draghi ai vertici della Bce”.

Carlo Calenda ha commentato all’Adnkronos la possibilità di un coinvolgimento dell’ex numero uno della Banca centrale europea come premier al posto di Giuseppe Conte: “Non credo che al momento, purtroppo, ci sia la necessaria consapevolezza tra le forze politiche e nel paese”. Ma il fondatore di Azione lascia una porta aperta in vista dell’autunno caldo: “La consapevolezza arriverà fra qualche mese con la crisi sociale e finanziaria”. Intanto le varie forze politiche starebbero preparando il terreno, a giudicare anche dalle mosse di Pd e Fi.

