Susanna Ceccardi a Stasera Italia: "Noi non ci stiamo a farci commissariare dall'Europa. la troika toccherebbe le pensioni"

"Noi non ci stiamo a farci commissariare dall'Europa". Susanna Ceccardi sente odore di troika in Italia. In collegamento con Stasera Italia, la candidata governatrice della Lega alle regionali in Toscana del prossimo settembre parla a nome di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e del centrodestra tutto (anche se forse Silvio Berlusconi la pensa diversamente da lei).

"Quando si parla di Mes, Recovery Fund e condizionalità che vorrebbero imporre all'Italia quelle riforme che magari hanno fatto altri Paesi come la Grecia, si andrebbero a toccare le pensioni, la nostra Quota 100 e quelle misure che abbiamo tanto difeso nell'anno in cui siamo stati al governo con il Movimento 5 Stelle e che verrebbero del tutto annullate".

