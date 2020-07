Marco Travaglio, la prima pagina del Fatto: "Autostrade libere", Salvini posizionato sotto i piloni del ponte Morandi

16 luglio 2020 a

Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio riesce a infilare Matteo Salvini in prima pagina anche quando non c’entra nulla. Il dossier su Autostrade per l’Italia riguarda esclusivamente il governo, dove da un anno ci sono Pd e M5s a sostegno di Giuseppe Conte. Eppure per il Fatto Salvini fa parte dei vinti di una partita che non ha giocato: un capolavoro. “Autostrade libere, i Benetton in fuga”, ha titolato in prima pagina Travaglio, che ha posizionato il segretario della Lega sotto i piloni del ponte Morandi insieme a Benetton ed alla ministra Paola De Micheli, ritenuti i grandi sconfitti. Mentre alla categoria dei vincitori appartengono ovviamente il premier Conte, i 5 Stelle e anche il dem Roberto Gualtieri. Inoltre Travaglio nel suo editoriale irride i “giornaloni” contrari alla statalizzazione di Autostrade e ci va giù pesante con i Benetton: “Lucravano da 19 anni su un bene pubblico con l’impegno di manutenerlo e invece l’avevano mandato a ramengo”.

