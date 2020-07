Francesca La Marca, la deputata Pd dal Canada a Montecitorio senza quarantena. Che figuraccia sul coronavirus

19 luglio 2020 a

a

a

Dal Canada a Montecitorio in 48 ore, senza quarantena. Fa discutere il caso di Francesca La Marca, deputata del Pd eletta nella circoscrizione estero. Il Giornale cita "fonti certe" e sostiene che la La Marca, membro della Commissione Affari Esteri e comunitari della Camera, lo scorso 14 luglio abbia partecipato all'audizione informale degli ex ministri degli Esteri Franco Frattini e Giulio Terzi di Sant'Agata.senza aver rispettato la quarantena imposta per legge dallo stesso governo che sostiene, visto che era partita dall'aeroporto Toronto Pearson con il volo di Air Canada del 12 luglio atterrato il 13 luglio a Roma Fiumicino. Il giorno dopo, dunque, era già in Commissione.

De Luca offende i morti lombardi e Calderoli si scatena: ""Mi fa ribrezzo"

Peraltro, ricorda ancora il Giornale, è la stessa La Marca che su Facebook fa sfoggio della mascherina ("È cambiato il mondo", il suo monito) e che aveva chiesto al governo di "sostituire la quarantena per chi arriva dal Canada". "In attesa di un'eventuale smentita della nostra ricostruzione da parte del deputato del Partito Democratico - conclude il Giornale -, sorge spontaneo domandarsi con quale credibilità il governo chieda agli Italiani di mantenere le misure anti-Covid e le stringenti regole in vigore (decise dallo stesso esecutivo) se non vengono rispettate neanche dai parlamentari della maggioranza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.