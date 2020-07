Sondaggio Swg per TgLa7, la Lega prende il largo sul Pd. Bene il M5s, battuta d'arresto per FdI

20 luglio 2020 a

Un Pd sempre più vicino a Giuseppe Conte, nel guado delle trattative in Europa sul Recovery Fund, e un M5s sempre più lontano, almeno in certi ambienti, dal presunto avvocato del popolo. Il risultato? Nel sondaggio del lunedì proposto da Enrico Mentana al TgLa7, che certifica il crollo del Pd e la risalita del M5s. Il tutto mentre la Lega di Matteo Salvini torna a prendere il largo. Dunque, le cifre: il Carroccio negli ultimi sette giorni sale dello 0,2%, assestandosi al 26,5 per cento. Oltre sette punti di vantaggio sul Pd, che lascia lo 0,3% e si porta al 19,3 per cento. Poi i grillini, in ascesa di 0,3 punti percentuali e quotati al 15,6 per cento. Sorprendente battuta d'arresto per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, dati dal sondaggio Swg in calo dello 0,3% al 14,2 per cento. E ancora Forza Italia, anch'essa in calo dello 0,3%, e data al 6% tondo tondo. Continua poi a guadagnare consenso Azione di Carlo Calenda, in crescita dello 0,2% al 3,3 per cento. Il distacco rispetto a Italia Viva di Matteo Renzi, in calo di 0,2 punti percentuali, si fa cospicuo: i renziani sono dati al 3 per cento. Infine, +Europa che sale dello 0,2% e oggi viene data dal sondaggio Swg al 2,4 per cento.

