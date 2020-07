Alessandra Ghisleri, il sondaggio su Giuseppe Conte: in 96 ore, il balzo della fiducia. Ma attenzione al "fattore-passerella"

22 luglio 2020 a

Giuseppe Conte dal vertice sul Recovery Fund non guadagna solo 208 miliardi, ma anche il 2,4 per cento di fiducia in più. Questo quanto analizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che ha visto il premier decollare in termini di consensi in soli quattro giorni. gli stessi quattro giorni della durata del faccia a faccia. Il premier - secondo i dati diffusi su La Stampa - è passato dal 41.5 per cento di venerdì 17 luglio al 43.9 di martedì 21 luglio. Stesso discorso vale per chi, il 44.4 per cento, ritiene che il presidente del Consiglio si sia dimostrato all'altezza della situazione, a scapito seppur di poco del restante 42.8.

Eppure non tutto sorride a Conte. Gli italiani infatti nutrono qualche sospetto sul piano presentato dall'Europa. Per il 44.3 per cento questo negoziato è stato decisivo. Di opposto pensiero invece il 44.6 che trova l'assise una nuova passerella dove si è parlato in maniera astratta di "montagne di soldi" che non arriveranno mai nelle tasche degli italiani.

E ancora, le cifre non sono poi così speranzose: il 41.9 per cento degli italiani crede che il nostro Paese non sarà in grado di gestire nel migliore dei modi le risorse che arriveranno dall'Europa. Nello specifico al Sud risultano i più fiduciosi (41.8 per cento), mentre nel Nordest i più diffidenti (48). Segnale, questo, che Conte deve fare del suo meglio, se non vuole tornare a casa.

