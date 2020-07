Matteo Salvini smaschera Pd e M5s: "Democratici solo a parole", urla e insulti in aula

24 luglio 2020 a

a

a

"Democratici a parole". Matteo Salvini con un semplice video pubblicato su Twitter svela il vero volto del Pd, di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle. Il leader della Lega, impegnato a Palazzo Madama dove si teneva l'informativa di Giuseppe Conte sul Recovery Fund, non ha fatto in tempo a prendere parola che subito è stato interrotto. La contestazione della maggioranza ha innervosito anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha dovuto richiamare all’ordine numerosi senatori, suonando più e più volte la campanella come richiamo.

"Fango sui morti, perché sei disgustoso". De Luca sfregia la Lombardia? La brutale replica di Matteo Salvini

"Nessuno è stato interrotto e abbiamo ascoltato tutti - ha puntualizzato l'esponente di Forza Italia -. Questo è il luogo del confronto e del dibattito: vorrei che ci fosse silenzio. Invito tutti al rispetto ognuno dice quello che vuole; finalmente in Parlamento ci possiamo confrontare e non è possibile che qui non ci si possa esprimere, non è possibile". Ma niente, i richiami non frenano i giallorossi e la Casellati inveisce nuovamente: "Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero. Adesso basta!". A distanza di giorni il numero uno del Carroccio ha riproposto l'intervento con tanto di commento: "Democratici a parole, ma quando qualcuno esprime idee che non vanno loro bene sono molto meno democratici nei fatti…".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.