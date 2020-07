Matteo Salvini replica a Lucia Azzolina: "Non la amo? Il problema è che non la amano studenti e famiglie"

26 luglio 2020 a

a

a

Ancora Matteo Salvini contro Lucia Azzolina. Ad aprire le danze è l'improbabile ministro dell'Istruzione M5s, la quale ha detto che "Salvini non mi ama". Una risposta ironica agli attacchi del leader della Lega. E Salvini ha voluto risponderle, così come potete vedere qui sotto. Con un tweet corredato da una foto in cui si leggono alcune dichiarazioni dell'Azzolina e altri titoli che mettono in evidenza le criticità della scuola. E a corredo, Salvini ha commentato: Azzolina dice che Salvini non mi ama. Il problema non è Salvini: la dovrebbero amare studenti, famiglie e insegnanti ma evidentemente non è capace di fare il suo lavoro", conclude aggiungendo l'hashtag #AzzolinaBocciata. Ministro colpito e affondato.

