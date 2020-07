Franco Frattini sindaco di Roma? Bisignani: Salvini e Meloni ci stanno pensando

26 luglio 2020 a

Luigi Bisignani sul Tempo racconta che mentre si discute sui fondi del Recovery Fund c'è grande fermento nella politica e nei salotti romani per la Presidenza del Consiglio di Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e per la poltrona d'oro, riservata al Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale. Tra i tanti nomi sponsorizzati c'è anche quello di Franco Frattini, "giovane socialista, autorevole ex ministro degli Esteri e della Funzione Pubblica, a un passo dal diventare segretario generale della Nato, se non fosse stato considerato troppo amico della Russia nonostante gli stretti rapporti con Hillary Clinton, all'epoca segretario di Stato Usa", scrive Bisignani.

Il suo è un profilo molto istituzionale e nel risiko delle nomine entra in gioco anche lui. Se Filippo Patroni Griffi, attuale Presidente del Consiglio di Stato., dovesse approdare alla Corte dei Conti, per Frattini si spalancherebbero le porte della presidenza del Consiglio di Stato. Ma lui in queste settimane al centro di mille incontri. Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno facendo un pensiero per averlo come candidato sindaco di Roma, appoggiando, nel caso, anche una sua eventuale lista civica. "Ma Frattini, da esperto maestro di sci, sempre molto prudente e, avendo studiato al Giulio Cesare di Roma, non vuole che si possa dire di lui come della Sora Camilla, 'tutti la vogliono nessuno se la piglia...'", conclude Bisignani

