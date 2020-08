Lampedusa, immigrati si allontanano indisturbati dalla spiaggia. Matteo Salvini: "Italiani umiliati da Conte"

03 agosto 2020 a

a

a

Un video che meglio di tante parole mostra come il governo di Giuseppe Conte stia "gestendo" l'emergenza-immigrazione. O meglio, come non la stia gestendo. Il video è stato rilanciato sui social da Matteo Salvini, le immagini risalgono a qualche giorno fa: è il 28 luglio e siamo alla spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, l'isola bersagliata da una spaventosa raffica di sbarchi. E nelle immagini si vedono i clandestini che sfilano allontanandosi dalla spiaggia in fila indiana, indisturbati, incontrollati. Immagini che fanno riflettere che Salvini commenta così: "Un video vale più di mille analisi, l’umiliazione inflitta agli italiani da un governo ormai conclamato complice di trafficanti e delinquenti". E ancora: "Conte ha fatto diventare l'Italia la barzelletta del mondo", conclude il leghista.

"Immigrazione, il governo non è incapace ma complice". Salvini sfida Conte e toghe: "In tribunale a testa alta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.