Matteo Salvini svela il doppio gioco dell'Ue: "Cosa vogliono in cambio del Recovery Fund"

Matteo Salvini pronto a tutto. Il leader della Lega denuncia il tornaconto chiesto dall'Europa all'Italia per i 208 miliardi di euro. "L’Europa ci dice che in cambio dei soldi del Recovery fund dobbiamo tornare alla legge Fornero, dobbiamo cancellare i diritti e Quota cento. Non esiste. Se vogliono provare a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento", ha promesso al Tg1. Non solo, nello stesso giorno Salvini ha rilasciato dichiarazioni anche a Fanpage.it. Questa volta nel mirino del leader Italia Viva e il caso Open Arms.

"Italia viva - ha esordito senza mezzi termini - ha più parlamentari che voti e più voti che dignità. Renzi è capace di dire tutto e il suo contrario pur di raggiungere il suo obiettivo: l’occupazione del potere. Renzi si spaccia per garantista ma non ha esitato a mandare a processo il leader dell’opposizione che, da ministro, difendeva l’Italia". È stato proprio il fu rottamatore l'ago della bilancia che ora vede Salvini finire a processo con l'accusa di sequestro di persona.

