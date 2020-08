M5s, l'ex grillino Massimiliano Quaresima solleva la polemica: "Si diventa gay con i vaccini"

06 agosto 2020 a

I grillini maestri di gaffe, anche gli ex. Questa volta ad alzare il polverone è il fu M5s Massimiliano Quaresima, consigliere del XII Municipio di Roma. Quaresima, proprio durante una seduta, ha dichiarato: "C'è un incremento dell'omosessualità a partire già dall'adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l'informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale".

A riportare le deliranti parole dell'ex pentastellato ora passato al Gruppo Misto è Fanpage.it che aggiunge: "Va rivista la situazione delle associazioni Lgbtp. C'è una ‘p' che è stata aggiunta ultimamente che sta per pedosessuale. Qui si parla di orientamento sessuale, non amore, che è diverso". E ancora senza remore: "Andrebbe rivisto il motivo per il quale l'omosessualità è stata derubricata dalla lista delle malattie mentali". Inutile dire che il terremoto è stato innescato.

