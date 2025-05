Roberto Vannacci smentisce la sinistra: "Mi sono fatto quattro conticini"

Ma quale nuovo partito?! Il generale Roberto Vannacci smentisce ancora una volta la narrazione di una certa sinistra. E dalle parole passa ai fatti. Il leghista è infatti stato nominato vice segretario della Lega. Perché ha accettato? Semplice, spiega a La Stampa, "perché la Lega è l'unico partito sovranista italiano in grado di cambiare le cose nel mondo reale. Non si limita a urlare dagli spalti come fanno i partiti dello zero virgola: ha i propri rappresentanti a Bruxelles, a Montecitorio, nelle Regioni e nei Comuni".

E ancora, in merito al fantomatico partito che stando ai compagni avrebbe dovuto far nascere: "Mi sono fatto quattro conticini e negli ultimi 25 anni in Italia sono nati circa 150 partiti. Quanti sono sopravvissuti?". Insomma, un chiaro messaggio alla sinistra che per mesi ha parlato della possibilità che l'europarlamentare potesse lasciare il Carroccio da un momento all'altro con l'obiettivo di crearsi una forza politica tutta sua.