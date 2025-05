Giuseppe Conte deraglia sul referendum: "Voto sì, ma..."

"Voto sì al referendum sulla cittadinanza, ma il Paese non è pronto". Se quello di Giuseppe Conte voleva essere uno spot per la consultazione dell'8 e 9 giugno, rischia di rivelarsi un gigantesco, surreale autogol politico.

"Voterò si al quesito sulla cittadinanza, anche se temo che il Paese non sia pronto a questo dimezzamento e che la battaglia per migliorare e modificare l’ottenimento della cittadinanza sarà buttata via", spiega il leader del Movimento 5 Stelle in un punto stampa al Parlamento europeo. "Il quinto referendum, quello sull’immigrazione, lo dico molto chiaramente, per me non è la soluzione. Abbiamo fatto una riflessione interna. In questo momento non è la soluzione dimezzare quelli che sono gli anni necessari per acquistare la cittadinanza. Io credo che il modo migliore per costruire un processo di coesione sociale che coinvolga senza paure, senza fobie e discriminazioni anche gli immigrati sia quello dello ius scholae", ha concluso. Verrebbe da chiedere allora il significato di una mobilitazione come un referendum abrogativo, se nemmeno chi è a favore lo sostiene fino in fondo.