Maria Elena Boschi nega, ma c'è il piano: ministro dell'Istruzione al posto di Lucia Azzolina

Lei nega, anche oggi - venerdì 7 agosto - in un'intervista a Repubblica. Maria Elena Boschi continua a respingere le voci secondo le quali il suo obiettivo sarebbe quello di tornare ministro. Eppure, quelle voci continuano a circolare con insistenza. E vengono rilanciate anche dal Corriere della Sera, che aggiunge dettagli importanti. Secondo il quotidiano di Via Solferino la Boschi ha davvero in testa l'idea di riprendersi una poltrona ministeriale, e avrebbe "il pallino" dell'Istruzione. Già, l'ex sottosegretaria avrebbe individuato la poltrona di Lucia Azzolina come obiettivo, e Matteo Renzi sarebbe d'accordo. Per inciso, la Azzolina è sacrificabile sostanzialmente per tutto il governo, stufo di gaffe e scivoloni. Certo, non è scontato che però il dicastero finisca alla Boschi. Di sicuro, per il rimpasto, si dovrà per attendere fino a settembre, dopo le elezioni regionali.

