Immigrazione, Cateno De Luca: "Pronti a occupare la prefettura", Matteo Salvini al suo fianco

11 agosto 2020 a

A mali estremi, estremi rimedi. E questi ultimi sono quelli minacciati dal sindaco di Messina, il vulcanico Cateno De Luca, che denuncia come la città non possa reggere ulteriori sbarchi di immigrati, le strutture e la popolazione sono già al collasso. De Luca dà voce ai cittadini, che definisce disperati: "Non se ne può più", sottolinea. Ma non è tutto: "Se il 23 agosto gli immigrati non andranno via occuperemo la prefettura", promette Cateno De Luca. Parole riprese e rilanciate sui social da Matteo Salvini, che mostra di sposare e condividere la campagna del sindaco. Nel video che potete vedere qui sotto, De Luca si riferisce al caos-clandestini a Bisconte, comune in provincia di Messina.

