Cassazione, il parere sul dl Sicurezza e migranti è copiato dai giuristi rossi

Il Massimario della Cassazione è un caso di scuola, utile per capire come funziona il rapporto tra le istituzioni della magistratura e la politica, come sono scritte certe analisi e quanto possano essere ritenute credibili. Quello che di fatto è l’ufficio studi della Corte ha il compito di stilare relazioni «su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità». Lo fa in nome della «funzione nomofilattica», ossia per garantire l’interpretazione uniforme della legge. Due di queste relazioni, quella sul “decreto Sicurezza” e quella sul “protocollo Albania” e il decreto successivo, approvato a marzo, sono in realtà lunghi elenchi di critiche alle norme scritte del governo, su cui l’ufficio degli ermellini solleva dubbi «di costituzionalità» e «di possibile contrasto con il diritto internazionale e con il diritto dell’Unione». «Non esprimiamo giudizi politici, ma valutazioni tecniche», è la versione di Margherita Cassano, primo presidente della Corte.

Come sono fatte queste relazioni? Raccogliendo e citando pareri della «dottrina». Quale dottrina? Questo è il punto: stavolta è quella che si è mobilitata contro i provvedimenti, lanciando appelli e firmando articoli. I suoi interventi, selezionati e riportati nel Massimario, dettano la linea dei due documenti. Un lavoro fatto senza guardare per il sottile, come dimostra il caso di Articolo 21, associazione che riunisce personaggi dello spettacolo, giornalisti e intellettuali accomunati dall’appartenenza a sinistra e dall’ostilità ai governi di Silvio Berlusconi e ora a quello di Giorgia Meloni. Una parte importante della relazione sul decreto Sicurezza apparsa sul Massimario è copiata infatti dall’appello dei 257 «giuspubblicisti» lanciato a fine aprile da Articolo 21.