Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "Lezioni nei Bed&Breakfast? Sempre più imbarazzante"

“Sempre più imbarazzante”. Stavolta Matteo Salvini è lapidario nel commentare l’ultima uscita pubblica di Lucia Azzolina, che ha difeso la proposta di fare lezione nei Bed&Breakfast per ovviare al problema degli spazi insufficienti per riaprire le scuole a tutti gli studenti in totale sicurezza. “Tenere lezioni a settembre in un B&B? Non c’è nessuno scandalo, si devono trovare nuove soluzioni”, ha dichiarato la ministra dell’Istruzione in un’intervista a La Stampa.

"L'ultima idea del menga". Disastro-Azzolina: dove vuole portare i ragazzi a fare lezione, andiamo bene

“Quando devi far rientrare 8 milioni di studenti - ha aggiunto - garantendo il distanziamento, è chiaro che si pone la necessità di adeguare gli spazi. Ho sempre detto fin dal primo momento in cui abbiamo affrontato l’emergenza Covid che ci sarebbe stato un problema di spazi. Questo tema della mancanza di aule non è nuovo né ci deve scandalizzare il fatto che si studino soluzioni alternative, come i Bed&Breakfast”. I quali tra l’altro potrebbero non essere l’unica “brillante” idea per risolvere il problema: nelle ultime ore si era ipotizzato di trasformare in aule anche hotel e appartamenti. Segno che la questione è molto seria: l’associazione nazionale presidi ha denunciato che 20mila aule che dovranno essere allestite manca ancora il 50% degli ambenti.

