Matteo Salvini "non è sostituibile". Sondaggi Lega e malumori, "tutto rimandato al 2021"

Matteo Salvini non è sostituibile, anche se non tutti all’interno della Lega sono d’accordo con lui. Lo scrive Italia Oggi, che nell’edizione odierna spiega perché al momento l’ex ministro è intoccabile nel suo ruolo di segretario del Carroccio: “nell’ultimo anno ha perso non pochi punti nelle previsioni elettorali, ma la Lega continuerà ad avere ancora tanti voti proprio grazie a Salvini. Ecco perché a mandarlo via nessuno ci pensa”. E quindi, nonostante i giornaloni sguazzino nei retroscena che vorrebbero i leghisti spaccati un giorno sì e l’altro pure, non ci sarà nessuna resa dei conti all’interno del partito. Anche perché non c’è una vera alternativa credibile e in grado quantomeno di rimanere a quel 25-26% che viene attualmente attribuito a Salvini.

Video su questo argomento Placca l'immigrato senza documenti, indagano il poliziotto. Salvini: "Bianco o nero, se..."

Anche se, secondo Italia Oggi, non mancano le critiche e anche qualche insofferenza, espressa soprattutto dai vecchi militanti della Lega. “Non vi è dubbio che Matteo, nel tentativo di gonfiare la Lega, ha assunto alcune posizioni che una buona parte del popolo padano non ha gradito. E non pochi militanti dicono che ha sbagliato i tempi della crisi di governo”. Nonostante ciò, al momento Salvini non è sostituibile come segretario della Lega, anche se non si può escludere che in futuro le cose possano cambiare: visto che all’orizzonte non sembra esserci il ritorno alle urne per le elezioni politiche, un discorso più approfondito su un eventuale cambio di leadership potrà essere fatto nel 2021, quando ci sarà il congresso del partito. Ma intanto in caso di vittorie importanti alle regionali tutta la discussione su Salvini potrebbe di colpo scemare.

