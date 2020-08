Matteo Salvini, il legittimo sospetto su Conte e l'aiutino al suocero Cesare Paladino: "Non vorrei che..."

16 agosto 2020 a

Il legittimo sospetto di Matteo Salvini su Giuseppe Conte, Pd, M5s e furbetti del bonus Inps. "Non vorrei - suggerisce su Twitter il leader della Lega - che i polveroni mediatici di questi giorni servissero a nascondere la norma del Decreto Rilancio (articolo 180, commi 3 e 4) che, come scrivono alcuni quotidiani, cancella un reato che toglie dai guai il padre della compagna di Conte per una faccenda di mancati pagamenti milionari della tassa di soggiorno". L'ex ministro degli Interni posta la prima pagina di Libero che ha denunciato come, attraverso la sanatoria fiscale, il decreto Rilancio, con la depenalizzazione dell'evasione della tassa di soggiorno, il premier abbia fatto un gradito "regalino" al suocero Cesare Paladini. Noto albergatore di Roma e condannato appunto per evasione, il papà della fidanzata di Conte, Olivia Paladino, ora grazie alla nuova norma può chiedere l'annullamento del patteggiamento. "Hai capito??", recita il post del leghista.

