Matteo Salvini, sbarchi a Lampedusa: "I migranti salutano gli yacht come in gita. Conte e Lamorgese, ci ridicolizzate"

Non c’è Ferragosto o festività che tenga dinanzi agli sbarchi, che continuano indisturbati in quel di Lampedusa. Solo nelle ultime 24 ore sono arrivate sull’isola circa 200 persone: e non è tutto, perché da stamattina si sono già verificati quattro sbarchi autonomi di migranti. Nell’hotspot sono presenti quasi 500 persone fra padiglioni e viali esterni: il numero continua a lievitare e si attende la nave per la quarantena. Intanto Matteo Salvini continua a tenere alta l’attenzione sul tema, mentre il governo cerca di distoglierla per puntarla sulle discoteche che sono soltanto un problema marginale rispetto agli sbarchi incontrollati. “C’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se stesse rientrando da una gitarella in mare - fa notare il leader della Lega con tanto di prova video - basta prese in giro, l’Italia non merita di essere ridicolizzata in questo modo”. Poi l’appello a Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese: “Ci siete?”. Sì, ma sono impegnati a far finta di nulla sulla questione spinosa dell’immigrazione clandestina.

