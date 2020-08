Matteo Salvini, migranti infetti e in fuga a Lampedusa: "Romanzo criminale o governo criminale?"

22 agosto 2020 a

"Romanzo criminale o governo criminale?". Matteo Salvini torna a bombardare Palazzo Chigi e Viminale sul tema dei migranti, con una Sicilia al collasso e l'hotspot di Lampedusa non più in grado di ospitare altri arrivi. "Solo ieri 350 sbarchi - spiega il leader della Lega, ex ministro degli Interni -. Centro di Lampedusa al collasso con più di 1.400 clandestini (invece dei 200 previsti)". A questo problema di ordine pubblico (con rischi per l'incolumità e la dignità degli stessi migranti ospitati nell'hotspot) si aggiunge però un altro problema: quello sanitario. " Decine di infetti, decine di fuggiti, vergognose minacce e pressioni ai sindaci di Trapani (Pd) e Augusta (M5S) per far sbarcare i clandestini dalla nave quarantena (la nave Aurelia, ndr). Romanzo criminale o governo criminale?", conclude polemicamente Salvini.

